Valerio Lundini il 28 gennaio al Garden di Rende apre “Fatti di Musica 2022”

Dopo il successo della scorsa estate al Teatro di Cirella, torna in Calabria Valerio Lundini con il suo divertentissimo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri” in apertura della trentaseiesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Miglior Live d’Autore di Ruggero Pegna.

Il nuovo appuntamento è in programma per il prossimo 28 gennaio alle ore 21:00 al Garden di Rende (Cosenza), la struttura polifunzionale con il Teatro più grande della Calabria, grazie ai suoi mille posti.

A darne la conferma è lo stesso promoter, dopo lo spostamento dello show, inizialmente programmato per lo scorso 12 dicembre, a causa del contatto dell’artista con una persona positiva al Covid.

“I biglietti comprati per la precedente data sono regolarmente validi, non devono essere sostituiti. Già venduti metà dei posti disponibili. Ricordo che per accedere in Teatro bisogna essere muniti di green pass e mascherina Ffp2.”, comunica Pegna, mentre la prevendita prosegue su ticketone.it e nei punti autorizzati (Cosenza: In prima fila, via G. Marconi n. 140).

Premiato anche a Cirella con il “Riccio d’Argento” come “Personaggio dell’Anno”, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori per il grande successo televisivo di Una Pezza di Lundini su Rai2 e dal pubblico in tutte le tappe sold out del tour estivo, a grande richiesta ora torna nei teatri italiani.

Dopo aver convinto il grande pubblico con il suo linguaggio di comicità televisiva e aver coinvolto nelle sue interviste nonsense dai Maneskin a Frank Matano, da Nino Frassica a Jax, a tutti gli altri che si sono prestati al gioco dei suoi improbabili interrogatori, il comico, presentatore e musicista, porta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.

Con Una pezza di Lundini, ha portato nella tv italiana un nuovo e originale late night comedy, con interviste irriverenti e servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e da ogni cliché.

Con “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri” il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un fuoriclasse della risata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come ottimo fumettista, in radio come autore e non solo. Prodotto e distribuito da Vigna PR e DO7, il nuovo tour di Valerio Lundini è uno spettacolo imperdibile, di puro, inedito e intelligente divertimento.

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus. Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo ruolo da conduttore principale nel programma Una pezza di Lundini. Il 2 marzo 2021 pubblica Era Meglio il Libro, il suo primo libro di racconti surreali ed irresistibili edito da Rizzoli Lizard, entrato direttamente al 1° posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana. Il 4 marzo duetta in diretta su RAI1 con Fulminacci alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, interpretando insieme al cantautore romano (ed arricchendo alla sua maniera) la canzone Penso Positivo di Jovanotti. Dopo il successo del tour estivo, è stato anche protagonista su Rai1 nello show di Capodanno di Roberto Bolle.