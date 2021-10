La valorizzazione del Turismo Casa Calabria international

Il viaggio vissuto come esperienza, nella sua accezione più autentica

Un’esplorazione di noi stessi attraverso i luoghi che ci accolgono, una nuova filosofia di vita che ci riconnette alla natura e all’autenticità dei nostri luoghi.

I viaggiatori non vogliono più semplicemente essere spettatori passivi delle bellezze che li circondano, ma farne attivamente parte, conoscere davvero le realtà che si incontrano attraverso degustazioni, attività outdoor, itinerari e tour personalizzati, che spaziano dalla gastronomia alla cultura a paesaggi unici al mondo.

Insomma, vivere un’esperienza che permetta di scoprire abitudini e tradizioni delle destinazioni del cuore, l’autenticità di territori custodi di storie e meraviglie.

La valorizzazione della Calabria oggi è diventata l’imperativo categorico che muove le associazioni calabresi all’estero: in questa fase storica, più che mai, i nostri italo-discendenti di prima e seconda generazione vogliono riscoprire le proprie radici. Casa Calabria International, partner del Master sul “Turismo delle Radici”, sta lavorando con diversi allievi sui viaggiatori delle radici: in questo periodo, grazie alla citata collaborazione, sul territorio calabrese stanno giungendo numerosi italo-discendenti alla riscoperta delle proprie radici, in una stagione non prettamente turistica per la Calabria, favorendo, quindi, la destagionalizzazione del turismo, tanto invocata da tutti, ma che solo adesso sta prendendo davvero forma e concretezza.

La “calabresità” del presidente di Casa Calabria International ha portato, inoltre, a chiudere un importante accordo con Air Transat Toronto, per voli diretti dal Canada verso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a partire dalla prossima primavera.

Casa Calabria International ha definito, quindi, un protocollo d’intesa con Calabria Avventura per la definizione dei tour calabresi che inizieranno nel medesimo periodo.

La promozione della Calabria sarà realizzata sull’Ontario, presso i circoli italiani e calabresi, anche dall’altro calabrese doc Salvatore Sposato, presidente del Calabria Club di Melbourne e presidente onorario di Casa Calabria International.

I nostri calabresi all’estero ancora una volta dimostrano il loro attaccamento a questo territorio e la volontà di promuoverlo e sostenerlo. L’italianità e l’orgoglio di essere calabresi è uno status di cui si va fieri.

