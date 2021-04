Vax Day, seconda giornata di vaccinazione di massa anche a Lamezia

Vax Day a Lamezia. Seconda giornata di vaccinazione di massa anche all’ospedale Giovanni Paolo II di via Perugini.

Il nosocomio lametino è stato inserito fra gli hub vaccinali sparsi in tutta la regione che, tra ieri e oggi, procederanno alla vaccinazione intensiva degli utenti. Ieri sono stati tantissimi i lametini che si sono prenotati sulla piattaforma di Poste italiane (https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) e anche per oggi si prevede un grande afflusso nell’area vaccinale al pianterreno dell’ospedale. Ieri, in tutta la regione, sono stati oltre 19mila i calabresi che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. Per il Vax Day possono vaccinarsi le persone tra i 60 e i 79 anni di età e i soggetti fragili.

Per i soggetti fragili sarà utilizzato il vaccino Pfizer, per tutti gli altri Astrazeneca.

Il Vax Day è stato voluto dalla Regione Calabria in stretta sinergia con l’ufficio del commissario regionale della Sanità, la Protezione civile, l’Esercito italiano e la Croce rossa.

Le vaccinazioni sono effettuate, dalle 9 alle 22, nei centri di Catanzaro (hub Ente fiera di Catanzaro Lido), Cosenza (ospedale da campo), Lamezia ( Ospedale Giovanni Paolo II), Reggio Calabria (Gom e Consiglio regionale). E, ancora, Crotone (sede Croce rossa), Vibo Valentia (Palavalentia), Corigliano Rossano (Pala Brillia) e Siderno (Palasport). Red.