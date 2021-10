Biennale di Architettura: Da Venezia a Catanzaro, racconti di resilienza

Nel Capoluogo di Regione un evento del Padiglione Italia all 17a Biennale di Architettura di Venezia organizzato dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro.

Comunicato Stampa

Giovedì prossimo la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, ospiterà un evento ufficiale del Padiglione Italia alla 17esima Biennale di Venezia dal titolo “Nello spazio delle Comunità Resilienti” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro. Com’è noto Comunità Resilienti è il nome del Padiglione Italia che ha per tema le sfide che attendono l’architettura in relazione al cambiamento climatico e che quest’anno, secondo la visione del Direttore Alessandro Melis, prevede una formula diversa. Più che una mostra infatti è un laboratorio di ricerca che si avvale di contributi diversi sempre privilegiando inclusività e creatività e comprende eventi che si svolgono al di fuori del contesto fisico del Padiglione stesso. “Avere le Comunità Resilienti a Catanzaro rappresenta una importante occasione di dibattito sui temi centrali dell’architettura del futuro e quelli del territorio in un momento in cui col il Next Generation EU si è impegnati a costruire l’Europa delle prossime generazioni” così il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro Eros Corapi ed è inoltre, secondo il vicepresidente Bruno Tropea, “una opportunità per dare al nostro territorio la visibilità che meriterebbe perché al di là delle difficoltà ci sono professionisti che lavorano con impegno e qualità”. Relatori dell’evento che si svolgerà a partire dalle ore 15:00 saranno il Coordinatore degli Eventi del Padiglione Italia Daniele Menichini, l’Assistente alla Curatela Benedetta Medas, la Curatrice di Architettura in Digitale Valentina Radi, l’architetto lametino Vincenzo Bernardi e il direttore di Plectica Editrice Mariano Cuofano. Condurrà il dibattito l’architetto Mara Varia.

L’evento, valevole per i crediti formativi, sarà trasmesso in diretta online a partire dalle 15:30 sui canali social

di Resilient Communities_Venezia e al Padiglione Italia a Venezia.