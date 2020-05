Verzino (KR). Mille euro per farle avere l’invalidità, medico in manette

Un medico in pensione di Verzino, nel crotonese, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Cirò (Kr) con l’accusa di induzione indebita a promettere utilità

L’uomo, N.T., di 74 anni, avrebbe intascato una somma di mille euro da una donna del posto per consentirle di ottenere una pensione di invalidità. Nella sua veste di consulente tecnico del Tribunale di Crotone, infatti, il medico avrebbe assicurato alla donna che la sua pratica per ottenere l’indennità sarebbe andata a buon fine grazie alla sua perizia favorevole garantendole inoltre che grazie al suo interessamento avrebbe ottenuto anche gli arretrati. In cambio le avrebbe chiesto la somma di mille euro.

La donna, tuttavia, ha denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Cirò che, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno teso la trappola al medico in pensione. Le banconote che la donna avrebbe dovuto versare sono state infatti segnate e nel luogo convenuto per l’incontro è stata piazzata una videocamera che ha ripreso lo scambio. A quel punto per il medico, che a quanto pare non sarebbe nuovo a questo tipo di richieste, sono scattate le manette.

Il 74enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Crotone in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.