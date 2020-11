Vescio (PD): Giovanna Viola non è iscritta al PD di Lamezia

Dichiarazione dell’Avv. Lidia Vescio della Segreteria Provinciale del PD

In riferimento alla nota apparsa sugli organi di stampa, a firma della Sig.ra Giovanna Viola, al fine di contribuire ad una corretta informazione, si precisa quanto segue:

1) La Sig.ra Viola non è iscritta al PD di Lamezia, partito che la stessa ha lasciato a settembre del 2019 per aderire ad altro soggetto politico.

2) La Sig.ra Viola in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale nel 2019, ha sostenuto, apertamente e convintamente, insieme ad altri ex iscritti del Pd, l’attuale Sindaco di centro-destra Paolo Mascaro.

3) Pertanto, non si riesce a comprendere a che titolo la stessa interviene sulle vicende interne del Pd e del centro-sinistra di Lamezia, tenuto conto che ormai da tempo la Sig.ra Giovanna Viola, risulta essere estranea al partito, anzi, addirittura vicina all’amministrazione attuale, che rappresenta una forza antitetica al centro-sinistra.