Vescovo e Diocesi di Lamezia vicini alla comunità di Catania

Il vescovo monsignor Giuseppe Schillaci e la diocesi di Lamezia Terme sono vicini alla comunità di Catania, colpita in questi giorni dal maltempo e ancora oggi in una situazione emergenziale

Condividiamo l’appello dell’arcivescovo Gristina, affinché la città di Catania, così provata in questi giorni, possa avere tutto il supporto necessario dalle istituzioni per tornare prima possibile alla normalità e prevenire situazioni così drammatiche in futuro.

Ci affidiamo a S. Agata e, nella preghiera e nella comunione fraterna, siamo vicini a tutta la comunità catanese perché possa ritrovare fiducia e speranza, soprattutto verso le famiglie e le attività economiche duramente colpite dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi.