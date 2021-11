Il vice sindaco Bevilacqua incontra il Vice Ministro On. Alessandro Morelli

Nella giornata di martedì 23 novembre, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, nella persona del vice sindaco avv. Antonello Bevilacqua, si è recata, unitamente all’On. Domenico Furgiuele, presso il Ministero delle Infrastrutture dove ha incontrato il Vice Ministro On. Alessandro Morelli insieme, naturalmente, a tecnici e dirigenti.

Un incontro organizzato per affrontare in maniera più minuziosa le questioni afferenti il “Progetto Pinqua” da oltre 98.000.000 di euro che potrà dare imprint incisivo al volto della città lametina.

Grande disponibilità –dichiara il vice sindaco – è stata dimostrata dagli interlocutori ministeriali i quali hanno fornito chiarimenti e spunti operativi, rassicurando altresì sulla loro piena disponibilità a coadiuvare per ogni futura esigenza. Sarà fondamentale – continua Bevilacqua – lavorare in sinergia, con puntualità ed estrema attenzione, portando avanti non un mero progetto ma un convergere di nevralgiche opere di riqualificazione, trasformazione, realizzazione che vedrà la nostra città, nei sui tre ex comuni di Sant’Eufemia, Sambiase e Nicastro, al centro di una intensa attività.

Il progetto – conclude il vice sindaco – acquista inoltre una grande valenza sociale perché incentiverà l’iniziativa occupazionale, riuscendo a muovere flussi economici e donando, dunque, respiro a diversi settori della società. Ringrazio l’on. Furgiuele, sempre attento alle dinamiche del suo territorio riuscendo a creare situazioni, quali questa, che possono finalmente far sentire la voce di una città che deve cogliere ogni opportunità di sviluppo.

L’amministrazione comunale di Lamezia Terme è dunque pronta a lavorare alacremente affinché questo rivoluzionario progetto possa giungere ad effettivo e positivo compimento.