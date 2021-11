La Vigor 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Leonardo Viterbo

Al mister va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi mesi e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera.

Si informa inoltre che la guida tecnica viene affidata a Gianluca Perrone che, già oggi, dirigerà il suo primo allenamento