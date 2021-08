Vigor 1919: obiettivo campionato e Coppa Calabria

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Presentazione nel pomeriggio di oggi 23 agosto della Vigor 1919



La squadra, che ha rilevato il titolo dal Platania e giovedì scorso ha ottenuto il cambio del nome in Vigor 1919, si è presentata alla stampa (e in seguito alla tifoseria).

A fare gli onori di casa il presidente onorario Alfredo Mercuri, il presidente Vincenzo Ammendola, il ds Antonio Morelli e l’allenatore Leonardo Viterbo.

A prendere la parola è stato Mercuri che ha sottolineato la volontà di scegliere lo stesso posto della presentazione della Vigor di 20 anni fa per dare un segno di continuità.

La Vigor ripartirà dalla Prima Categoria, ma l’intento della neonata società è di arrivare in Eccellenza nel minor tempo possibile.

Ammendola ha rimarcato il fatto che dalla vicenda Dirty Soccer ad oggi si sono persi 6 anni di tempo, con il rischio di perdere due generazioni di tifosi (ragazzi che vanno dagli 8 ai 14 anni). Questo è stato uno dei motivi per cui ha accettato l’invito di Mercuri a ricoprire la carica di presidente, ruolo che aveva già rivestito negli scorsi anni con l’altra Vigor 1919.

Visibilmente emozionato il ds Morelli ha ribadito che, alla chiamata di Mercuri non ha potuto dire di no. Sta lavorando alacremente per costruire una squadra che possa vincere da subito.

Leonardo Viterbo ha spiegato che al momento la rosa è composta da 3 giocatori ma a breve sarà definito il gruppo, con una grossa rappresentanza di atleti lametini. La preparazione invece, inizierà il 27 agosto a Platania.