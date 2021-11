Vigor 1919: preziosa vittoria con l’Academy Girifalco

Ritrova i 3 punti la Vigor 1919 e li ritrova in quella che è la prima vittoria tra le mura amiche. E’ Perri al 13’ della prima frazione di gioco a decidere una gara povera di emozioni

Primo Tempo

6’ primo squillo biancoverde, Perri dal limite dell’area impegna Stranieri.

Al 7’ Buccinnà tenta la deviazione vincente in acrobazia senza successo

Al 13’ incursione di Buccinnà che serve Perri. Il rasoterra di quest’ultimo si insacca tra palo e portiere per il vantaggio dei padroni di casa

Al 22’ prima conclusione degli ospiti, il tiro di Chiellino si spegne a lato

Al 24’ ci prova ancora Perri dalla distanza. Il numero uno dell’Academy Girifalco blocca senza problemi.

Al 26’ Rondinelli non riesce ad approfittare di un errore difensivo ospite permettendo a Stranieri di mantenere in partita la sua squadra

Al 38’ Buccinnà tenta la rovesciata senza successo.

Al 43’ Zaffino ci prova da fuori area, ma la sua conclusione termina alta sulla traversa

Secondo Tempo

Al 3’ altra discesa di Buccinnà, in area per Biwang. Il bel tentativo al volo di quest’ultimo viene deviato in angolo da Stranieri

Al 20’ rasoiata del neo entrato Sanyang da fuori area, sfera che termina a lato

Al 33’ traversone di Stranieri G. per Mandiang che solo davanti a Colosimo conclude debolmente sprecando la prima vera palla gol degli ospiti. L’azione prosegue e Fodaro da fuori in area impegna Colosimo, costretto a salvarsi alzando la palla sulla traversa

Al 41’ sul tiro di Perri, Stranieri non trattiene, Scarpino prova ad approfittarne, ma la difesa ospite recupera

Al 52’ punizione di Simonetti il portiere alza in angolo.

VIGOR 1919: Colosimo, Calidonna, Cittadino (2000), Perri(2000) (46’st Giudice 2001), Bubba, Rizzuto, Rondinelli (28’st Tarzia), Biwang, Zaffino (28’st Scarpino), Leta, Buccina (49’ Simonetti). A disp.: Vecchio (2000), Gibin (2002), Gallo,, Mnicozzi (2000), Serra (2003). All. Viterbo.

GIRIFALCO: Stranieri R, Palaia (26’st Randò), Conidi L, Signorello, Fodaro, Ferraina (2001) (10ì’st Mandiang (2000) , Vonella V, Conidi D. (1’st Stranieri G), Quirino, Vonella L (2000), Chiellino (18’st Sanyang). A disp.: Conte (2005), Viscomi, Touray, Rosanò, Ceniviva. All. Loiarro.

ARBITRO: Costantino di Reggio Calabria

RETI: 13’pt Perri

NOTE: Ammoniti: Chiellino, Perri, Ferraina, Rizzuto, Quirino, Scarpino

Angoli:7-3. Rec: 2’pr 9’st