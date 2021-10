Vigor 1919: Rondinelli di nuovo in biancoverde

La Vigor 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Gianfranco Rondinelli, classe ‘89, proveniente dal Rende, società a cui vanno i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata.

Comunicato Stampa

Rondinelli sicuramente non ha bisogno di presentazione, per anni ha indossato i colori biancoverdi ai quali è sicuramente profondamente legato. “Non è mai bello quando una squadra sparisce per motivi non prettamente calcistici. La Vigor non doveva scomparire e grazie all’impegno di un gruppo di persone si è riuscita a salvarla. Quest’estate mi sono sentito molto vicino ai tifosi, alla gente da sempre sostenitrice della Vigor 1919 che poi è quella che conta. Ora questa squadra avrà il tempo e il modo per rifarsi perché è giusto così. La Vigor non può essere dimenticata o cancellata, non lo potrà mai fare nessuno”. Parole importanti quelle del centrocampista, ora di nuovo a Lamezia. “Ho scelto di tornare, anche se avevo altre richieste, perché ho deciso di credere nel progetto di quelle persone che hanno sempre amato la Vigor. Intorno a questa squadra c’è gente che davvero l’ha sempre amata ed io questa gente voglio ringraziarla per avermi dato questa opportunità. Per questa maglia giocherei anche gratis. Mi ha dato tanto ed io voglio ripagarla anche scendendo di tante categorie. Non ero pronto a fare questo passo ‘indietro’, ma l’ho fatto solo ed esclusivamente per la Vigor. Scendere di tre categorie lo puoi fare solo per la squadra che ami. Sono tornato in pratica dove sono nato”.