Vigor 1919 a Saladini: non saremo mai il vivaio di nessuna squadra

Anche se ormai dovremmo esserci abituati non smette mai di stupirci l’ipocrisia del presidente dell’F.C. Lamezia Terme Felice Saladini quando parla di Vigor Lamezia

Comunicato Stampa

Iniziamo col precisare che la Vigor Lamezia non sarà mai il vivaio di nessuna squadra, specie di una squadra nata a tavolino per puri interessi personali.

Ci fa sorridere l’utilizzo dell’espressione ‘porte aperte’ proprio da colui che per primo ha innalzato muri impedendoci di acquisire quel titolo che ci apparteneva e umiliandoci con l’iscrizione di un’altra Vigor Lamezia al nostro campionato.

Noi da parte nostra, già in passato, abbiamo fatto l’errore di affidare i nostri colori a chi diceva di amarli per poi distruggerli.

Noi non dimentichiamo l’incoerenza di chi in più occasioni si riferiva alla presidenza della Vigor Lamezia come ‘la realizzazione di un sogno’ per poi preferire la visibilità.

Noi non dimentichiamo, ed è difficile farlo visto che è ancora visibile sullo stesso profilo social del Presidente Felice Saladini, chi assicurava di portare avanti il progetto Vigor Lamezia per poi abbandonare tutto appena due settimane dopo.

Per quanti errori noi abbiamo fatto in passato nella gestione della Vigor Lamezia mai abbiamo pensato di accantonare i nostri colori ammaliati da un’altra categoria, quindi mai ci fideremo ancora di chi in passato ha preferito una Serie D ad una Eccellenza e che magari per gli stessi motivi, puro egocentrismo, potrà in futuro preferire qualsiasi altra realtà calabrese a quella lametina.

Con la speranza di non sentire più nominare la Vigor Lamezia da chi ha tentato di cancellarla ci apprestiamo con orgoglio ad affrontare domenica quell’altra parte della nostra Città che, come noi, ha scelto il rispetto per la propria storia, per i propri valori e che ha preferito continuare ad amare i propri colori.

Teniamo, infine, a precisare, come più volte ribadito, dhe siamo sempre pronti e favorevoli a qualsiasi confronto pubblico con il Presidente Felice Saladini per analizzare insieme tutte le vicende che in questi ultimi anni hanno sconvolto il calcio lametino.