Vigor Lamezia: annullata la presentazione della squadra alla cittadinanza

L’evento si terrà comunque, in diretta streaming sui canali social della società

A causa dell’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni in città e sentito il parere delle istituzioni, la Vigor Lamezia comunica l’annullamento dell’evento di presentazione previsto per domenica 13 settembre su Corso Numistrano.

“Nonostante fosse tutto già pronto per regalare al popolo biancoverde una grande festa, ha dichiarato il Presidente Felice Saladini, guidati dal buon senso e nel massimo rispetto delle regole abbiamo preferito garantire la sicurezza di quanti avrebbero partecipato alla serata. In attesa che l’emergenza sanitaria possa rientrare prima possibile ci stringiamo attorno a coloro i quali stanno affrontando un momento difficile in questa fase ed a loro rivolgiamo un augurio di pronta guarigione. Il mio modo di reagire alle difficoltà è sempre fuori dagli schemi ed è per questo che ho deciso di presentarvi comunque la grande famiglia biancoverde. L’appuntamento pertanto rimane invariato, vi aspetto domenica 13 alle ore 20.30 sui nostri canali social”.