La Vigor Lamezia annuncia l’accordo con il centrale Francesco Torelli

Un altro arrivo in casa biancoverde

La Vigor Lamezia annuncia l’accordo con il forte ed esperto centrale Francesco Torelli.

Nato a Forlì, classe 1994, il centrocampista ha militato in serie D ed ha collezionato tre esperienze in serie C con Forlì, Rimini e Vibonese.

Torelli è un tassello importante nello scacchiere del centrocampo che sta disegnando Mister Morgia.

“È un ragazzo giovane ed allo stesso tempo esperto – dichiara il DS Giannarelli- le sue caratteristiche tecniche ed umane gli permetteranno di integrarsi a pieno con i compagni e di condividere con loro la mentalità Vigor Lamezia”.

“Il progetto Vigor Lamezia mi ha affascinato sin da subito – afferma l’esperto centrale – poiché è difficile se non impossibile trovare in una categoria come l’Eccellenza, una simile organizzazione e professionalità. Non vedo l’ora di indossare i colori biancoverdi e sono sicuro che faremo bene”.