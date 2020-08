La Vigor Lamezia annuncia l’accordo con Jerome Louis Dième

La Vigor Lamezia è felice di annunciare l’accordo con Jerome Louis Dième, giocatore Senegalese classe 1992

Attaccante di 180 cm, cresciuto calcististicamente nelle giovanili dell’AS Roma dove gioca fino all’under 19.

Inizia il suo percorso professionistico ad Arezzo in serie D. Dal 2012 al 2020 milita rispettivamente nelle squadre del Fondi, Civita Castellana, Città di Castello, Rieti, Nocerina, Gela, Triestina e poi ancora Nocerina. Tutte esperienze importanti di un atleta di categoria superiore.

Ambito da diverse squadre tra serie D e C, Dième approda alla corte di Mr. Morgia con entusiasmo e voglia di vincere.

Grande soddisfazione del DS Giannarelli che dichiara – “seguo Jerome Louis da tempo ed è un giocatore che considero un valore aggiunto per la Vigor Lamezia. L’esperienza acquisita nei campi di serie D, contestualmente ai comportamenti e ai risultati dell’atleta in campo e fuori dal campo hanno convinto me e Mr. Morgia a fare questa scelta”.

“Ho accettato la proposta della Vigor Lamezia…” spiega Dième “… perché ho visto un progetto ed un’organizzazione da professionisti e non vedo l’ora di entrare in campo e ripagare la fiducia riposta in me dalla società”.