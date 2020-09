Vigor Lamezia, arriva il colpo di mercato: ecco Nicola Russo

Nuovo colpo di mercato della Vigor Lamezia

Il Direttore Sportivo Giannarelli, da giorni a lavoro per trovare una pedina di livello da aggiungere al gruppo, è riuscito a chiudere l’operazione con Nicola Russo, attaccante, classe 1991, originario di Taranto.

Un giocatore dalle caratteristiche tecniche importanti.

Non si tratta di un volto nuovo per Mister Morgia, che lo ha sempre considerato un ragazzo talentuoso ed ha saputo trasferirgli grinta e passione.

“Sotto la mia guida – ha dichiarato il tecnico biancoverde – ha sempre raggiunto la doppia cifra e sono contento di ritrovarlo in questa nuova avventura. Spero che la Vigor Lamezia per lui sia un’occasione di rilancio”. Nella sua carriera Russo ha indossato in C1 le maglie di Taranto (per 4 stagioni), Andria, Nocerina e Gubbio. In Serie D, quelle di Siena, Rapallobogliasco, L’Aquila, Nocerina (con 31 presenze e 16 goal) e Casarano nella stagione 2019/2020.

“Con Mister Morgia mi sono tolto tante soddisfazioni – ha dichiarato il neo arrivato Russo – sono felice di poter incontrare ancora una volta il mio maestro. Sono molto motivato ed ho voglia di dimostrare il mio valore”.