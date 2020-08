Vigor Lamezia: in arrivo il terzino catanzarese Andrea Giampetruzzi

Senza sosta il lavoro sul mercato del Direttore Sportivo Andrea Giannarelli che piazza un altro colpo con l’arrivo di un altro giovane calabrese

La Vigor Lamezia infatti da’ ufficialmente il benvenuto ad Andrea Giampetruzzi. Nato a Catanzaro, classe 2003, terzino destro.

Cresciuto nella scuola calcio del Real Montepaone di Mister Pisano, si trasferisce al Catanzaro dove ha la possibilità di farsi notare per le sue qualità disputando una buona stagione nell’Under 15 Nazionali, decide di ritornare poi al Montepaone che lascia nuovamente per fare un’importante esperienza negli Allievi Nazionali Under 17 di serie A e serie B del Crotone, il suo esordio con i rossoblu in un match contro il Lecce.

“Un giovane di talento – dichiara il Direttore Sportivo biancoverde – capace di adattarsi bene anche ad altri ruoli, come centrocampista o ala destra”.

“Non è stato difficile decidere di entrare a far parte della famiglia della Vigor Lamezia – afferma il giovane difensore – ho capito che è stato messo in piedi un ottimo progetto che può rappresentare un’occasione di crescita non solo per la squadra ma anche per me. Mister Morgia è un ottimo allenatore, capace di tirar fuori il meglio da ciascuno di noi, quindi gli ingredienti per fare bene ci sono tutti”.