Vigor Lamezia: ingaggiato il bomber Liborio Zuppardo

Si rafforza il reparto offensivo della Vigor Lamezia con l’innesto di un bomber di razza. Liborio Zuppardo è ufficialmente biancoverde

Nato a Gela, classe 1985, la punta centrale vanta una lunga presenza in serie D (431 complessivamente) e 142 goal. Ha vestito le maglie, solo per citarne alcune, di San Donato Tavarnelle nell’ultima stagione, Sammaurese, San Marino, Ravenna, Pianese, Arezzo e Fortis Spoleto. Le sue qualità sono state subito apprezzate tanto da far parte della rosa nella stagione 2003/2004 dell’Ancona, ai tempi della serie A.

“È il classico attaccante da area di rigore – così lo descrive Giannarelli – uno che lavora molto per la squadra ma che sa essere letale sotto porta.”

“È una piazza importante quella di Lamezia – dichiara il neo attaccante vigorino – Sono contento di poter lavorare con Mister Morgia e di ritrovare in squadra alcuni vecchi compagni. Costruiremo un gruppo solido, compatto e soprattutto competitivo.”