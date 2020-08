Vigor Lamezia: ingaggiato il difensore Vincenzo Miliziano

La Vigor Lamezia guarda ancora una volta ai giovani e lo fa ufficializzando l’arrivo del difensore originario di Palermo, classe 2002, Vincenzo Miliziano

Il giovane atleta è cresciuto nel Calcio Sicilia, ha poi fatto esperienza per cinque anni nel Palermo targato Zamparini e successivamente per due stagioni ha giocato negli Allievi regionali del Ribolla per poi approdare in Eccellenza, nella scorsa stagione, con il CUS Palermo dove ha collezionato 25 presenze.

Miliziano ha appena terminato il pre ritiro con la FC Messina e con grande entusiasmo ha accettato di far parte della nuova Vigor Lamezia.

“Mi ha convinto il progetto, si vede che hanno fame di calcio, hanno voglia di far bene – ha dichiarato il giovane difensore – e credo che l’Eccellenza sia in realtà solo un trampolino di lancio per una società che ha le idee molto chiare.”

“Continua il nostro intenso lavoro – dichiara il DS Giannarelli – alla ricerca di giovani di valore, dal profilo tecnico di alto potenziale e che abbiamo espresso sino ad ora grande professionalità e dimostrato correttezza e serietà, elementi fondamentali in questo nuovo progetto.”