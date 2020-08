Vigor Lamezia Marketing Forum: un modello per creare opportunità anche alle imprese

Lo aveva annunciato Felice Saladini, non appena nominato Presidente della Vigor Lamezia, “Voglio costruire un Modello Vigor Lamezia, un vero e proprio Business Model, in grado di generare valore non solo in ambito sportivo, ma anche territoriale, economico e sociale, costruendo benessere per tutti gli attori che ruotano attorno al progetto Vigor Lamezia”

“Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza imprenditoriale e soprattutto le mie idee – afferma Saladini – su come costruire anche attraverso lo sport e la Vigor Lamezia un modello di business utile al tessuto economico e imprenditoriale del Lametino.”

“Desidero fare rete perché sono convinto che condividendo best practice, strumenti ed esperienze vincenti si possa generare valore e si possano aiutare le nostre realtà imprenditoriali a cogliere opportunità e a generare vantaggi.”

Nei prossimi giorni sarà organizzato a Lamezia Terme un evento aperto a imprenditori, commercianti, professionisti del Lametino e non, che vorranno sostenere il progetto Vigor Lamezia e insieme a noi vorranno fare rete per essere vincenti insieme.

“Questo sarà certamente un momento in cui Lamezia avrà l’opportunità di dare un segnale forte di unione, mi aspetto grande partecipazione perché sarebbe per me un ulteriore motivo a fare sempre meglio; credo che insieme si possa fare tanto e si possano raggiungere obiettivi a volte impensabili”.