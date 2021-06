Vigor Lamezia. Martino: è tempo di avviare una profonda riflessione

Il Direttore Generale Gabriele Martino, interviene manifestando la comprensibile delusione per la sconfitta in semifinale della Vigor Lamezia

“Non è il momento di nascondersi dietro ad un dito, non abbiamo giocato bene. Nonostante ci fossimo preparati al massimo non lo abbiamo dimostrato in campo. Ne siamo pienamente consapevoli per il rispetto che dobbiamo ai nostri tifosi ed anche a noi stessi. Lo dobbiamo anche al Presidente ed alla società che ha investito sul territorio. È tempo di avviare una profonda riflessione, serve un’analisi fredda e lucida”.