Vigor Lamezia: niente ripescaggio, si riparte dall’Eccellenza

Sfumano, almeno per quest’anno, i sogni della squadra biancoverde di tentare la scalata alla Lega Pro

Con una nota apparsa sulla propria pagina facebook, la compagine del neo patron Felice Saladini informa che:

A seguito delle consultazioni avute con la Lega Calcio in relazione ai criteri di accesso alla serie D, dobbiamo prendere atto che la Vigor Lamezia non può rientrare nei meccanismi di ripescaggio previsto per le società retrocesse dalla serie D e le seconde classificate nel campionato di Eccellenza. La Vigor Lamezia militerà dunque nel campionato di Eccellenza 2020/2021 con l’obiettivo di fare un gioco entusiasmante, coinvolgente e vincente.

Vigor Lamezia, in una squadra il cuore di tutti.