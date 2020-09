La Vigor Lamezia pareggia in amichevole con la Gioiese

Finisce col risultato di 1-1 l’amichevole tra la squadra biancoverde e la Gioiese al Pino Catania di Pianopoli

Davanti a 99 tifosi, causa restrizioni covid, la società di via Marconi continua la preparazione in vista della sfida di giorno 16 in Coppa Italia con la Rombiolese affrontando in amichevole la compagine viola, militante nel campionato di Promozione (Girone B).

Nonostante non c’era nessuna posta in palio, la partita è stata abbastanza combattuta da ambo le parti. E’ la Gioiese a passare in vantaggio a metà del primo tempo, mentre nella ripresa è il centrocampista scuola Juve Corticchia a riportare il punteggio in parità.

La società biancoverde informa i tifosi che domenica 13 settembre, su Corso Numistrano, si terrà la presentazione ufficiale della Vigor Lamezia stagione 2020/21 targata Felice Saladini.

L’evento aperto al pubblico ed esteso a tutta la collettività nel rispetto delle normative anti Covid19 (distanziamento sociale ed utilizzo di mezzi di protezione individuale), sarà condotto da Ketty Riolo.

Un’occasione per conoscere meglio i protagonisti della nuova avventura Biancoverde.

“Nonostante i tanti impegni che stiamo affrontando in questi giorni e l’imminente inizio del campionato – ha sottolineato il Presidente Felice Saladini – ci sembrava giusto regalare a tifosi e appassionati questo momento di festa ed unione con la squadra e tutto il gruppo che fa parte di questa grande famiglia.

Ringrazio sin d’ora tutta la tifoseria che vorrà essere presente per far sentire il proprio calore, necessario per affrontare con successo le sfide sportive che verranno”.

