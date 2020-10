Vigor Lamezia: presentato il nuovo dg Gabriele Martino

Conferenza stampa di presentazione per il nuovo direttore generale della Vigor Lamezia Gabriele Martino

Raggiante il presidente Felice Saladini nel presentare l’ex ds di Reggina e Lazio. Con lui – dice il presidente – che è un vero e proprio “top player”, vogliamo raggiungere al più presto le vie del professionismo.

Martino non è un punto d’arrivo: la nostra intenzione è coinvolgere imprenditori, istituzioni e chiunque ha voglia di fare, perchè come ben sapete “in questa squadra c’è il cuore di tutti“.

Il neo dg afferma di essere rimasto affascinato dal progetto e dal presidente, si vede che ha le idee chiare, sa dove vuole arrivare ed in quanto tempo vuole farlo. Ma, come Napoleone che da solo non è riuscito a vincere nessuna guerra, serve l’aiuto di tutti, chi non seguirà le indicazioni di società e mister non potrà rimanere con la Vigor Lamezia.

Il progetto sarà ancor più ambizioso dove i protagonisti saranno anche l’etica e soprattutto i giovani, il primo impegno ufficiale di Martino sarà infatti quello di assistere oggi pomeriggio agli allenamenti del settore giovanile.