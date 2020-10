Vigor Lamezia settebellezze col Parghelia in Coppa Italia

Terzo turno di Coppa Italia Dilettanti che vede la Vigor Lamezia affrontare al Rocco Riga, vista l’indisponibilità del D’Ippolito, il Parghelia

Tanto, forse troppo il divario tecnico tra le due squadre, che sono divise da una categoria.

Tutto facile dunque per la Vigor Lamezia che si porta in vantaggio al 10′ con Russo, palla rimbalzante al limite dell’area esterno destro a giro dell’attaccante che assume una parabola a pallonetto che supera il portiere.

Al 22′ è Corticchia a raddoppiare: cross basso dalla destra di Vitolo, velo di Zuppardo al centro dell’area, e piatto destro vincente del centrocampista.

Dopo soli 2 minuti arriva il 3-0, cross alto di Russo, incornata di Zuppardo, nulla da fare per Bombai.

Al 38′ accorcia le distanze il Parghelia: calcio d’angolo di Perri, palla che sorvola tutta l’area e Broso di testa insacca sul secondo palo.

Nella ripresa continua il predominio territoriale dei biancoverdi che segnano ancora al 13′, Gullo lancia in area per Russo che un po’ decentrato la mette in mezzo e Dieme di piatto insacca indisturbato.

Quinto gol al 22′ con Russo, Gullo riceve in area e mette in mezzo per l’attaccante che batte l’incolpevole portiere ospite.

C’è spazio sul tabellino marcatori anche per Ianni: tiro al limite di Dieme, il portiere respinge corto e il biancoverde non può far altro che segnare di piatto destro.

Accorcia le distanze il Parghelia al 35′, punizione in area, pallone ribattuto dalla difesa e Mandaglio insacca di destro da dentro l’area per il 6-2.

Allo scadere è ancora una volta Dieme a segnare: lancio lungo per l’attaccante che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu calcia sul portiere e sulla ribattuta insacca sotto l’incrocio.

Vigor Lamezia: Gentile, Vitolo, Miliziano, Voltasio, Scoppetta, Trentacoste, Bettini, Giacinti, Zuppardo, Corticchia, Russo. A disp: Corallo, Amendola, Ferrara Torelli, Gullo, Dieme, Barrow, Ianni V., Ianni P. All. Morgia

Parghelia: Bombai, Simonelli, Araco, Simonetti E., Diallo, Cultrera, Filardo, Comito, Perri, Simonetti F. ,Broso. A disp: Camara, Il Grande, Gueye, Marino, Calabria, Mandaglio, Basinton. All. Barbieri