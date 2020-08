La Vigor Lamezia ufficializza l’acquisto di Roberto Vitolo

Una Vigor Lamezia letteralmente scatenata sul mercato con il Direttore Sportivo Andrea Giannarelli che chiude un’altra operazione e porta in casa biancoverde un altro talento

Si procede dunque spediti nella costruzione della squadra che la sapiente mano del tecnico Massimo Morgia dovrà plasmare sul campo.

La Vigor Lamezia da’ ufficialmente il benvenuto a Roberto Vitolo, nato a Sarno, classe 1998, terzino destro. Cresciuto nelle giovanili del Sorrento, vanta 132 presenze (di cui 26 in Eccellenza con la Nocerina) e 106 in Serie D (tra Nocerina e Aprilia) condite da 5 goal.

Morgia da ex difensore è uno che se ne intende di retroguardia di ferro e l’arrivo di Vitolo, che a detta del tecnico è un giocatore molto versatile, darà un contributo concreto al progetto del Presidente Saladini.

L’esperienza maturata con la Nocerina ha permesso a Vitolo di essere selezionato dalla rappresentativa di Serie D, allenata da Gentilini, come uno dei migliori difensori under della categoria. Vitolo è stato un punto fermo della difesa della Nocerina, nell’anno in cui questa è stata la meno battuta d’Italia.

“Sono felice di ritrovare Mister Morgia perché con lui continuerò il mio percorso di crescita – dichiara il neo acquisto biancoverde – sono pronto a dare il massimo per la Vigor Lamezia.”