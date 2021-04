La Vigor Lamezia vince e convince: 2-0 al Soriano

Prima vittoria in campionato per la squadra di Vargas che regola il Soriano

La Vigor Lamezia, dopo la buona prova di domenica scorsa a Sersale, ma che frutta solo zero punti, si trova di fronte una squadra ostica, che deve riscattare anch’essa la sconfitta dell’esordio.

Partita che termina due a zero per la squadra biancoverde, un goal per tempo. Nel primo tempo vantaggio lametino all’11’ minuto con Russo, raddoppio al 38′ del secondo tempo con Vitolo.

Da registrare che al 30′ della ripresa il neo acquisto Haberkon fallisce un calcio di rigore.

Partenza a razzo della Vigor Lamezia che si porta subito avanti con Nicola Russo, bravo a segnare con un tiro dal limite sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Successivamente è Foderaro ad impensierire la retroguardia ospite, l’attaccante lametino calcia a colpo quasi sicuro ma è brava la difesa del Soriano a respingere, la sfera torna nuovamente a Foderaro che non riesce a controllare e spedisce sul fondo.

Al 18′ punizione per il Soriano dai 40 metri, battibecco tra Martinez e Santaguida che vengono entrambi ammoniti.

Al 30′ del primo tempo Martinez batte un calcio di punizione da posizione defilata, tiro in porta che il portiere devia sul palo interno, i biancoverdi tentano la conclusione a rete ma l’arbitro ferma tutto e segnala un fuorigioco.

Al 38′ azione del Soriano, slalom di Percopo che se ne va in mezzo a due, arriva quasi al limite dell’area e lascia partire un sinistro debole facile preda del portiere.

Al 41′ azione clamorosa della Vigor, cross dalla sinistra di Martinez in mezzo per l’accorrente Haberkon che a due passi dalla linea non impatta bene la sfera.

Nella ripresa il gioco è stato meno spumeggiante rispetto al primo tempo.

Al sesto della ripresa però la Vigor ha subito un’azione per il raddoppio: cross dalla destra al centro dell’area di rigore stoppa Martinez di sinistro e conclude di destro, il pallone però termina alto.

Al 24′ soriano Dezai riceve il pallone, traversone in mezzo per il neo entrato Armignacca che, praticamente da solo colpisce debolmente e Gentile para facilmente.

Al 30′ della ripresa rigore per la Vigor sbagliato da Haberkon.

Al 36′ cross in mezzo dalla destra, arriva il subentrato Malerba che calcia alto grazie anche all’azione di disturbo del difensore Mangano.

Al 38′ il goal del raddoppio della Vigor con Vitolo, rete propiziata dal numero nove Haberkon che dopo aver sbagliato il rigore si è subito ripreso impensierendo diverse volte la retroguardia sorianese.

Al 44′ del secondo tempo Mangano tira da fuori però para Gentile. Al 48′ è sempre Mangano a portare palla dal centrocampo fino al limite dell’area mette in mezzo per un compagno che calcia e Gentile si rifugia in angolo.

Finisce così il match dopo quattro minuti di recupero, importante vittoria per la Vigor Lamezia che domenica prossima dovrà affrontare il Sambiase nella stracittadina.

VIGOR LAMEZIA – SORIANO 2-0

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Mennella, Miliziano, Carubini, Paviglianiti, Foderaro, Scozzafava, Haberkon, Lugo Martinez, Russo. A disp. Parisi, Cucinotti, Ferrara, Malerba, Amendola, Zuppardo, Martinez, Gullo, Giamo. All. Vargas

SORIANO:Nania, Mangano, Ienco, Percopo, Stillitano, Cristiano, Santaguida, Greco, Dezai, Criniti, Traore. A disp. Stillitano, Romeo, Nesci, Procopio, Armignacca, Filardo, Figliomeni, Pugliese, Macrì. All. Parentela