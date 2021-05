La Vigor Lamezia Women batte Irpinia e vola in finale

Uno scontro tra titani la semifinale dei playoff tra Vigor Lamezia Women e Irpinia

Una vittoria della squadra biancoverde conquistata con il cuore, la grinta, il sudore e lo spirito di chi ci crede fino all’ultimo secondo.

Sin dal fischio d’inizio i ritmi sono alti da parte di entrambe le squadre, nessuno è disposto a cedere e le occasioni sono numerose. A 6’50’ Sevilla rompe il ghiaccio e mette la firma sulla rete dell’1-0. La risposta dell’Irpinia, però, non si fa attendere e a 4’58’’ Pugliese riporta il risultato sulla parità. Si va al riposo con il risultato di 1-1.

Il secondo parziale si apre con una Vigor Lamezia in avanti ma dopo solo 1’ 10’’Braccia rende propizio un calcio di rigore e porta la propria squadra in vantaggio. Il roster biancoverde prova il tutto per tutto, l’Irpinia non vuole cedere il passo ma il pressing della squadra lametina è alto e finalmente a 2’40’’ dal termine De Sarro trova la rete del pareggio su un grande assist di Ferreira. A pochi secondi dal finale Ceravolo con una parata decisiva salva il risultato: si va ai supplementari.

Sul risultato del 2-2, però, non è ancora finita e non è permesso commettere errori. La rosa biancoverde, riesce a mantenere egregiamente il pareggio, ma non si accontenta, vuole vincere a tutti i costi e complice l’espulsione di Pisani e con il vantaggio numerico, a 40’’ dal termine Masaro mette la ciliegina sulla torta, chiudendo sul 3-2, ancora una volta su assist di Ferreira.

Una vittoria sofferta contro un’Irpinia che ha dimostrato, nuovamente, di essere una squadra valida e difficile da affrontare.

Con questa vittoria la Vigor Lamezia Women conquista l’accesso alla finale del girone D di domenica 16 maggio, in casa del Molfetta, vincitrice dell’altra semifinale con il Rionero.

Vigor Lamezia Women: Ceravolo, Linza, De Sarro, Ferreira, Sevilla, Praticò, Masaro, Aliotta, Ierardi, Perri, Arzente, Fakaros.

Irpinia: Russo, Cetrullo, Braccia, Russo M, Albanese, Del Gaizo, Orlando, Pugliese, Pisani, Romano, Macchia.