La Vigor Lamezia Women in cerca del riscatto con la New Cap 74

Dopo la battuta d’arresto nell’ultima partita con l’Irpinia, la Vigor Lamezia Women avrà l’occasione di riscattarsi nella sfida di domenica con la New Cap 74, diretta concorrente

Abbiamo sentito le parole di Silvia Praticò, esordiente nel campionato di serie A2, attualmente al secondo posto nella classifica delle marcatrici del proprio girone, che ha dichiarato: “Domenica ci aspetta una partita molto difficile anche perché nella partita di andata giocata in casa, quindi nella nostra zona di comfort, abbiamo riscontrato qualche difficoltà dettata dalla qualità della squadra avversaria. Ci stiamo preparando a questa partita con molta serenità ma anche con molta voglia di riscattarci dalla partita di domenica che non si è conclusa come ci aspettavamo. E’ fondamentale ripartire con il piede giusto e con una vittoria per quanto difficile possa essere.

Ci aspetta una gara difficile- prosegue Praticò– sia sotto l’aspetto tecnico che tattico, anche tenendo conto che hanno una serie di vittorie in casa. La New Cap 74 è una squadra preparata, che studia bene le avversarie come hanno dimostrato nel primo tempo dello scontro di andata. Mister Monti è esperto in queste situazioni e sicuramente ci darà le giuste direttive che cercheremo di seguire al meglio per portare la vittoria a casa e conquistare 3 punti fondamentali in questo momento del campionato“.