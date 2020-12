Vigor Lamezia Women: continua il tour delle trasferte

Dopo la prima arriva anche la seconda e, probabilmente, anche la terza o la quarta. L’anomalia della stagione con il calendario sfalsato causa Covid, e che deve essere colmata, costringe la Vigor Lamezia Women ad una sorta di tour continuo

Di fatti, dopo la trasferta di domenica scorsa in quel di Ariano Irpino, la formazione biancoverde sarà probabilmente costretta, da qui a Natale, ad altre quattro trasferte con un aggravio economico concentrato in pochi giorni.

Dopo Ariano Irpino sarà la volta di Salerno, poi potrebbe essere la volta di San Giovanni in Fiore, e di seguito si riprende con la calendarizzazione originale che prevede la trasferta di Rionero e di Cosenza inframezzate dalla sfida di altissimo contenuto con la strafavorita Bitonto.

In pratica si potrebbe giocare il 6, l’8, il 13, il 20 ed il 23 dicembre prima di una breve pausa per il capodanno; 5 partite in 18 giorni e rimarrà ancora da recuperare la gara con lo Scaletta.

Un tour de force a cui ci si deve preparare nel migliore dei modi per chiudere l’anno in linea con le aspettative societarie.

In sala stampa ad analizzare il momento delle biancoverdi e la sfida con le amaranto, Francesca Ierardi, ex della contesa: “Fa sempre piacere ritornare in un posto dove sono stata bene, ora gioco nella Vigor e per 40 minuti dovrò essere avversaria.”

“Anche con la Salernitana – prosegue – scenderemo in campo per prenderci i 3 punti, come è nel nostro DNA. Affrontiamo ogni partita con la stessa determinazione che ci ha contraddistinte fino a qui, consapevoli, d’altro canto, che lavorare e soffermarci durante la settimana sulle specifiche delle avversarie non può che far bene.”

Gli impegni in trasferta si susseguono ma, l’esperta vigorina, non si crea problemi di sorta: “Indubbiamente affrontare partite di tale portata dopo ore di viaggio può compromettere la prestazione a livello fisico, ma dobbiamo essere pronte e lucide in ogni situazione, indipendentemente si giochi in casa o in trasferta.”

Tra le convocate di mister Monti qualche novità importante. Questa la lista: Jammoul, Fakaros, Sevilla, De Sarro, Praticò, Aliotta, Linza, Ierardi, Masaro, Ferreira.

Dopo l’esordio ad Ariano Irpino di Ferreira sarà la volta di Rocio Sevilla indossare la casacca biancoverde della Vigor Lamezia Women.

La direzione della gara in programma domenica alle 16 al Palasport di Pontecagnano-Faiano è stata affidata ai Sigg. Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia e Domenico Califano di Nocera Inferiore con Antonio Crescenzo di Salerno al cronometro.

