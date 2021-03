La Vigor Lamezia Women è la terza forza della classifica e l’obiettivo playoff è sempre più concreto

Abbiamo ascoltato le parole del presidente Nicola Mazzoca che ha dichiarato: “Il campionato che stiamo disputando finora sta rispettando i nostri pronostici, il nostro obiettivo a inizio anno era quello di raggiungere i playoff con la possibilità di lottare per la qualificazione diretta in serie A. Tra le squadre del nostro girone, sicuramente il Bitonto quest’anno sta dimostrando di essere la prima forza della classifica, una squadra molto valida. Mercoledì l’abbiamo affrontata in casa dimostrando grinta, determinazione e carattere, le ragazze sono uscite sconfitte nel risultato ma non moralmente perché hanno lottato fino alla fine dando filo da torcere come si è visto. In questo momento siamo proiettati verso questo rush finale per cercare di ottenere una posizione favorevole in classifica e potercela giocare fino alla fine. Nel corso del campionato abbiamo disperso qualche punto e un po’ di rammarico c’è ma ci concentriamo sul presente e sugli obiettivi futuri, in queste ultime 5 partite cercheremo di guadagnare quanti più punti possibili. Domenica 6 marzo riposeremo e attendiamo i risultati delle altre squadre, ci auspichiamo di posizionarci tra il secondo e il terzo posto in quanto disputare i playoff in casa sarebbe meglio per vari fattori, primo tra tutti la conoscenza del campo.

La Vigor Lamezia Women – prosegue Mazzocca– ha un’età media molto bassa rispetto alle altre rose del nostro girone, abbiamo delle giocatrici giovani con vasti margini di miglioramento e il lavoro svolto fin ora è nota di merito. Un grande plauso va a mister Monti per l’ottimo lavoro che ha svolto e continua a svolgere, si è ritrovato in un ambiente nuovo con ragazze che non conosceva ad eccezione di Jammoul, è riuscito a formare un gruppo coeso, a far crescere le ragazze sia dal punto di vista tecnico ma anche caratterialmente, ci riteniamo molto soddisfatti. In questo momento attendiamo la fine della stagione per concentrarci sulla fase playoff. Nel prossimo turno affronteremo in casa il Rionero che al momento è la squadra più vicina con una partita in meno, nella quale affronterà la Sangiovannese, una sfida alla portata in cui potrebbero guadagnare 3 punti fondamentali. Nella sfida con loro bisogna far bene in quanto risulta essere decisiva per il posizionamento nella fase playoff.”