Vigor Lamezia Women: rinviata la gara con la Salernitana Femminile

Il sentore c’era già da alcuni giorni poi, ieri pomeriggio, è arrivata la conferma ufficiale con tanto di comunicato della Divisione calcio a 5

“Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società Salernitana Femminile pervenuta il 23 ottobre u.s., relativamente alla possibile positività di un componente del gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile”.

Domenica di riposo, relativamente al campionato, quindi per le ragazze biancoverdi che avrebbero dovuto affrontare sul campo di Pontecagnano la Salernitana Femminile.

Una gara che, le lametine, avrebbero affrontato con tanto entusiasmo e voglia di confermarsi anche in trasferta dopo la bella vittoria contro una delle corazzate del torneo al Palasparti.

Una vittoria che ha dato morale alla formazione del presidente Mazzocca, con gli addetti ai lavori che hanno alzato le quotazioni del team biancoverde seppur ancora in fase di “work in progress”.

Si, perché la Vigor, che domenica scorsa ha presentato in campo l’italo-brasiliana, Barbara Masaro, sul campo è ancora incompleta.

La società ha fatto di tutto per rinforzare la squadra in tempo per l’inizio del torneo ma, vuoi per la pandemia, vuoi per una burocrazia troppo lenta, ha ancora tre elementi, di un certo calibro, in stand-by.

Se il ferro va battuto quando è ancora caldo, sfruttando l’entusiasmo della vittoria contro il Molfetta, è pur vero che una settimana di lavoro in più nelle gambe non può che far bene al gruppo guidato da Rino Monti, senza contare che nel frattempo si potrebbe chiudere l’iter per mandare in campo chi scalpita dietro le quinte.

Il riposo domenicale riguarderà solo il campionato perché, mister Monti ha programmato comunque del lavoro in palestra che terrà impegnate le ragazze nel week-end.

Appuntamento sul parquet rinviato dunque a domenica prossima quando al Palasparti arriverà la neopromossa formazione siciliana del Team Scaletta.