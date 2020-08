Vinicio Capossela al Teatro dei Ruderi di Cirella

Fatti di musica 2020: il festival del live d’autore di Ruggero Pegna, il 19 agosto arriva anche Renzo Arbore

Riparte domani sera “Fatti di Musica 2020”, la trentaquattresima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato, diretto e organizzato da Ruggero Pegna, partito con ben 4 in febbraio, tra cui il megaconcerto di Mika a di Reggio, poi interrotto per la pandemia.

A rimettere in moto la rodata macchina dello storico festival è il concerto di Vinicio Capossela domani sera alle 21.30 nella favolosa cornice storico-paesaggistica del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante.

I biglietti sono regolarmente in vendita online su Ticketone e nei punti Ticketone autorizzati (Diamante: Suoni e Ultrasuoni, lungomare; Edicola Rossella, Cirella; Cosenza: Inprimafila, via G. Marconi; Scalea: Candy Sweet Jewelry, via Michele Bianchi; Lamezia: Uffici Pegna, corso G. Nicotera; ecc.). Per informazioni 0968441888. La biglietteria del Teatro sarà attiva dalle ore 19.00.

I biglietti disponibili saranno 1000 (sui circa 2000 della capienza ufficiale), con posti opportunamente distanziati di un metro come previsto dal DPCM in vigore.

Per Vinicio Capossela si tratterà dell’unica tappa in Calabria di “Pandemonium”, come il titolo del diario online che il geniale musicista e cantautore teneva durante la pandemia.

“Un concertato per tutti i demoni – dice Capossela – accompagnato da un insieme di strumenti musicali che evocano il Pandemonium, mitico strumento gigantesco, del tipo dell’organo da fiera, completamente realizzato in metallo”.

Pandemonium è un concerto narrativo con canzoni messe a nudo, scelte liberamente in un repertorio che quest’anno va a compiere i trent’anni dalla data di pubblicazione del primo disco “all’una e trentacinque circa” (1990).

“Il demone a cui mi riferisco in questo Pandemoium è il dáimōn dei greci. L’essenza dell’anima imprigionata dal corpo che è il tramite tra umano e divino. Il destino legato all’indole, e quindi al carattere. Pan Daimon, tutti i demoni che fanno la complessità della nostra natura, tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore.”, aggiunge Capossela, sempre unico e imprevedibile.

Dopo Capossela, il 19 agosto arriverà al Teatro dei Ruderi di Cirella Renzo Arbore con la mitica Orchestra Italiana. Sarà l’anteprima di presentazione ufficiale della grandiosa sezione clou del Festival che si svolgerà in Piazza XV Marzo di Cosenza dal 4 al 13 settembre, con l’assegnazione del prestigioso “Riccio d’Argento” di Gerardo Sacco, l’oscar del live, ad alcuni dei Migliori Live d’Autore dell’anno.

Fatti di Musica, unico e originale per il suo format di festival-premio dello spettacolo dal vivo, tra i principali festival musicali italiani, ha il patrocinio di Assomusica, l’associazione italiana dei produttori e degli organizzatori e, come media-partner, Rai Radio Tutta Italiana, moderna piattaforma che si avvale delle più innovative tecnologie di trasmissione, anche audio/video attraverso la pagina facebook ufficiale e in streaming su Rai Play, presente a Cosenza con alcuni dei suo storici conduttori, come Gianmaurizio Foderaro, che ne è responsabile, e Dario Salvatori. “Si riparte – afferma Pegna – con appuntamenti in linea con le ultratrentennali scelte di qualità del mio festival. Spettacoli tra i più belli, prestigiosi e attesi, con stelle italiane e internazionali. Ringrazio i Comuni di Diamante e Cosenza per la collaborazione, Assomusica, la Rai e Radio Tutta Italiana, la Regione Calabria, che fino ad oggi non ha mai fatto mancare il suo prezioso sostegno, riconoscendolo “Grande Festival Internazionale Storicizzato”.