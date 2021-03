Vino Calabrese sull’aereo del Papa in Iraq

Un viaggio storico quello che inizia oggi: è la prima volta che un Pontefice vola in Iraq, e per la prima volta in uno stato a maggioranza musulmana.

Un “pellegrinaggio”, come lo ha definito lo stesso Bergoglio, nei luoghi di Abramo, padre nella fede delle tre grandi religioni monoteiste.

Il volo papale Alitalia AZ4000 Roma-Baghdad del 5 marzo è il primo al mondo con a bordo tutti passeggeri vaccinati contro il Covid. Circa 130 persone — tra pontefice, il seguito del Vaticano, una settantina di giornalisti, personale della compagnia aerea e vari addetti alla sicurezza — sono state immunizzate e si sono imbarcate a Fiumicino per quello che è il primo viaggio papale in Iraq e il primo dallo scoppio della pandemia.

