Questa mattina un forte temporale sta caratterizzando la zona di Lamezia



Fortissimo il vento che si è abbattuto sulla costa e ha divelto i tendoni usati dai venditori ambulanti sul lungomare di Falerna, riversando gli stessi sulla SS18 creando disagio agli automobilisti.

In questo momento giungono in redazione notizie di danni anche a lidi ed esercizi commerciali, che si sono visti spazzare via dal vento ombrelloni, sdraio e tavolini.