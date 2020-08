Violenza sessuale: arrestato 27enne per abusi su una 15enne

Individuato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. Un 27enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria per violenza sessuale ai danni di una quindicenne.

Le indagini, condotte da personale della sezione Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali della “Mobile”, sono state svolte in modo serrato sia con attività tecniche sia con il ricorso a metodologie di investigazione tradizionali. Fondamentale per la ricostruzione della vicenda è stata anche l’audizione protetta della minorenne che ha portato all’acquisizione di elementi poi riscontrati dagli investigatori.

A conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri con il procuratore vicario Gerardo Dominijanni e il pm Nicola De Caria, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(ANSA).