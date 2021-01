Vittoria per l’Ecosistem Lameziasoccer nel recupero con la Pro Nissa

Si è svolto al Palasparti di Lamezia Terme il recupero della settima giornata del campionato nazionale di serie B di calcio a cinque maschile, rimandata sabato scorso per un caso di positività al Covid19 nelle file nissene

L’Ecosistem Lameziasoccer (sesta in classifica con 15 punti) ha ospitato la Pro Nissa (ottava in classifica con 12 punti). La partita è stata condotta dagli arbitri Giuseppe Cundo’, Andrea De Luca e dalla cronometrista Lucy Molinaro.

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio Scervino realizza il goal del vantaggio per i padroni di casa. Il raddoppio arriva al 9’42’’ grazie a Caffarelli. In seguito la compagine lametina abbassa la guardia e il Pro Nissa ne approfitta per portarsi sul 2-2 grazie alle reti di Lo Bongiorno e Spampinato.

I lametini ritrovano la fiducia di inizio partita e un atteggiamento propositivo in avanti gli permette di realizzare il 3-2 grazie a Montesanti su assist di Pereira. Dopo pochi minuti è proprio lo stesso Pereira a mettere a segno la rete del 4-2.

Durante il secondo tempo l’Ecosistem Lameziasoccer riesce a difendere il vantaggio e ad incrementare il risultato grazie alle reti di Deodato e De Masi. A 3’’46’ dal termine Toledo realizza il terzo goal per il Pro Nissa. La partita termina 6-3 a favore della squadra lametina che conferma l’ottima prestazione e guadagna 3 punti portandosi a quota 18.

La prossima partita per la compagine lametina sarà sabato 30 gennaio fuori casa con il Mascalucia.

Ecosistem Lameziasoccer: Sperlì, Montesanti, Mantuano, Scervino, Pereira, Caffarelli, Deodato, Morelli, Mastellone, De Masi, Gatto, D’Agostino. All: Carrozza B.

Pro Nissa: Di Proietto, Mosca, Costa, Cinici, Toledo, Biasco, Lo Bongiorno, Colore, Spampinato, Moncada, Piazza. All: Rizza S.

Marcatori: 1T 00’42” Scervino, 08’16” Caffarelli ,09’14” Lo Bongiorno, 11’22” Spampinato, 12’41” Montesanti, 14’01” Pereira, 2T 06’53” Deodato, 10’53” De Masi, 16’14” Toledo