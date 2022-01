Vittoria e primato in classifica per la Vigor 1919

Dopo il lungo stop si riparte e il 2022 si apre per la Vigor 1919 con una vittoria in trasferta

Sul campo del Borgia, i biancoverdi non partono bene e dopo 10 minuti si ritrovano sotto. La reazione, però, è immediata e dopo appena cinque minuti trovano il pareggio con il solito Leta. Ristabilita la parità, solo nella seconda frazione di gioco, i Lametini riescono a far loro il risultato. Al 4’st è Foderaro su rigore a completare la rimonta. Al 9’st Ortolini chiude, invece, l’incontro.

BORGIA – VIGOR 1919 1-3

BORGIA: Colelli, Narda (2000), Filippone (2001), Sinopoli, Chiarella L, (45’st Bordino), Ruggiero (2001) (31’st Chiarella A (2001), Paparazzo (2000), Mano (23’st Gulli), Schila, Pilo S., Strangis, (39’st Doria). A disp. Colacino (2000), Izzo (2001), Citraro (2002), Pilo L (2000), Gulli, Sestito (2003). All. Cabiddu

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo (2001), Cittadino (2000) (37’st Bubba), Calidoona, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri F. (32’st Giudice (2001),, Ortolini (39’st Scarpino), Leta (45’ st Perri A. (2000) , Buccinà. A disp. Vecchio (2000), Gibin (2002). Biwang, Scardamaglia (2001), Nascardi (2002). All.: Perrone.

ARBITRO: Morgese di Vibo Valentia

RETI: 10’pt Pilo S., 15’ pt Leta, 4’st Foderaro su rig. 9’st Ortolini

NOTE: Ammoniti: Chiarella L. Rec. 1’pt – 4’st

Le dichiarazioni di Mister Perrone

‘Tornare in campo dopo un mese esatto, la nostra ultima partita l’abbiamo disputata il 23 dicembre, non è stato semplice’ – commenta Mister Perrone. ‘C’era bisogno di ritrovare quella concentrazione che si ha solo giocando. Dopo l’infortunio iniziale, la squadra ha saputo reagire in un campo difficile. Io – sottolinea il tecnico biancoverde – avevo avvertito i ragazzi che non sarebbe stata una partita facile, che giocavamo contro una squadra che, in casa, rafforzata dai nuovi acquisti, avrebbe messo in campo tanto sacrificio e tanta determinazione. Noi all’inizio abbiamo pagato la loro maggiore volontà, poi la squadra ha capito che bisognava cambiare atteggiamento.’

Il rigore, a inizio secondo tempo, ha senza dubbio cambiato l’incontro.

‘Il risultato, poi, poteva essere più tondo – continua mister Perrone – ma ci sono anche gli avversari. Diamo merito al portiere che ha fatto diversi interventi, noi, poi, qualche palla potevamo giocarla meglio. Alla fine l’importante è il risultato, abbiamo portato tre punti a casa meritatamente credo per quello che si è visto in campo. Voglio fare, comunque, i complimenti al Borgia, se giocano con questa intensità potranno risalire in classifica.’

Classifica che al momento sorride ai biancoverdi in virtù anche di alcuni risultati pervenuti dagli altri campi. ‘Noi – ci tiene a precisare l’allenatore – dobbiamo pensare a noi stessi e andare avanti con la nostra linea. Domenica, inoltre, c’è la partitissima con il Bivongi che va affrontata con la massima concentrazione perché giochiamo contro una squadra ben attrezzata.’