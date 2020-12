Volley. Il 23 gennaio riparte il campionato di Serie B

Ripresi gli allenamenti della prima squadra della Raffaele Lamezia

La Federazione per la ripresa del campionato, prevista per il 23 gennaio, ha scelto una nuova formula, non più girone unico da 12, ma due gironi da 6.

Il girone della Raffaele Lamezia sarà composto dalle 3 squadre calabresi (Tonno Callipo VV e Diper 5frondi oltre alla Raffaele) e le 3 squadre siciliane più vicine alla nostra regione (Savam Letojanni, Costa Dolci Papiro CT e Roomylube CT).

Completato questo girone da 10 partite le squadre affronteranno le 6 squadre facenti parte dell’altro girone con un calendario che verrà diramato in seguito.

Clicca qui per visualizzare il calendario.

La Raffaele Lamezia ha ripreso in questa settimana gli allenamenti per essere al top per l’inizio del campionato. I giocatori, dopo essere rimasti fermi a causa della pandemia, si sono riversati con entusiasmo sul parquet del PalaSparti smaniosi di cominciare finalmente il campionato.

La prima giornata, domenica 24 per i lametini, vedrà i gialloblù ospitare la Diper 5frondi