Votiamo il platano millenario di Curinga come Albero Europeo dell’anno 2021

Da Lunedì 1 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021 è possibile votare il “Platano Millenario di Curinga” per il concorso paneuropeo di “European Tree of the year 2021” (Albero Europeo dell’anno 2021) cliccando qui

Non basterà il solo voto, servirà anche la conferma tramite mail. Attenzione, se non daremo conferma il voto non avrà nessuna validità! Dovremo votare anche per un altro albero del concorso, magari facciamolo per quello che ha meno voti!

Nel corso dell’ultima settimana (dal 22 al 28 febbraio) la votazione sarà segreta e sul sito ufficiale non troverete il numero di voti.

Al momento il platano millenario di Curinga è al primo posto della classifica, ma serve l’impegno di tutti per poter confermare la leadership.

I risultati del concorso saranno pubblicati con una cerimonia e il vincitore sarà premiato il 17 marzo 2021.