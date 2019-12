Waterfront e Porto Turistico: il 18 dicembre presentazione del Masterplan di Sviluppo

Presieduto da Leopoldo Chieffallo si è riunito presso la sala giunta del Comune di Lamezia Terme il Consiglio di Amministrazione della Lameziaeuropa spa

Presenti ai lavori il Vicesindaco del Comune di Lamezia Terme Antonello Bevilacqua con delega anche alle Attività Produttive e l’assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Franco Dattilo.

Il Vicesindaco Bevilacqua ha portato al Consiglio i saluti del Sindaco Paolo Mascaro e dell’assessore alle Società Partecipate Gianfranco Luzzo ed ha evidenziato la fondamentale importanza delle tematiche e dei progetti di sviluppo portati avanti dalla società e la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a lavorare insieme con Lameziaeuropa per costruire nuove opportunità di crescita per la città e per l’intera Calabria.

Il presidente Chieffallo ha ringraziato il Sindaco ed il Vicesindaco per il pieno supporto già dimostrato dalla nuova Amministrazione comunale alla società con la firma del Sindaco Mascaro nei giorni scorsi del Protocollo d’Intesa presso la Cittadella Regionale ed ha evidenziato che il Comune di Lamezia Terme, principale azionista della società con il 28,52%, deve assumere il ruolo di protagonista in particolare del progetto di sviluppo Waterfront Lamezia e nuovo Porto Turistico che potrà diventare una grande opportunità di sviluppo per tutta la Calabria.

Nel corso dei lavori è stato analizzato il Programma di Governo del nuovo Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e della sua coalizione ed è stata evidenziata l’importanza degli impegni in esso contenuti in merito ai vari Progetti ed Attività portati avanti dalla società in questi anni (Waterfront e Porto Turistico, Zes, Area Pip Rotoli, progetto Lametino in Tour, Agriexpo e Polo Fieristico Regionale, Centro Servizi per le Imprese, Aree di crisi Industriale non complessa legge 181, Contratti Istituzionali di Sviluppo).

Mercoledi 18 dicembre alle ore 11.30 è in programma, in collaborazione con Coipa International, presso la sala consiliare Giorgio Napolitano del Comune di Lamezia Terme la presentazione del Masterplan Generale di Sviluppo del Progetto Waterfront Lamezia e nuovo Porto Turistico.

Ai lavori del Cda per Lameziaeuropa, oltre al Presidente Chieffallo, hanno partecipato i Consiglieri di Amministrazione Annamaria Mancini, Enzo Bifano e Francesco Pascuzzi, i membri del Collegio Sindacale Mario Antonini presidente, Gregorio Tassoni ed Alberto Gigliotti, il Dirigente Tullio Rispoli e la responsabile amministrativa Laura Chirumbolo.