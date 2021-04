Webinar Budget di salute in Calabria. Soggetti, normative e Governance

Ad aprire il dibattito su questo tema, l’incontro in remoto, organizzato dal CNCA Calabria e dalla Comunità Progetto Sud

Comunicato stampa

Il budget di salute è definito dall’ Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità quale “strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale globale”.

Ad aprire il dibattito su questo tema, in Calabria, sulla sua definizione di metodo, dei soggetti, sulle norme e la governance l’incontro in remoto, organizzato dal CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) Calabria e dalla Comunità Progetto Sud previsto per il 22 aprile alle ore 15, a cui si potrà accedere collegandosi al link Webinar https://zoom.us/j/99011267346.

L’obiettivo del webinar è diffondere la conoscenza e la promozione della metodologia del Budget di salute che favorisce, appunto, l’integrazione del sistema di cura con il sistema di comunità per il benessere e l’inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili.

La tavola rotonda si concentrerà sui percorsi possibili tra associazioni di utenti, famiglie, organizzazioni del terzo settore, servizi pubblici sociali e sanitari per co-programmare e co-progettare la sperimentalità del metodo del budget di salute per la realizzazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Calabria.

Relazionano:

Giacomo Panizza | Presidente Comunità Progetto Sud

Giorgio Marcello | Docente di Sociologia generale Università della Calabria

Rossella Manfredi | Direttrice Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASP CZ

Coordina

Marina Galati | Presidente CNCA Calabria