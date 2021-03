Webinar Sostenibilità ed Agenda 2030 dell’Onu per le scuole superiori

Il 23 Marzo giornata mondiale della meteorologia, dalle 10 alle 12 si terrà un Webinar per le scuole superiori “Sostenibilità ambientale ed Agenda 2030” organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme in collaborazione con l’editore Ferriani della Delfino editore di Milano

La trasformazione della società e l’eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali hanno causato non solo un depauperamento delle sue risorse ma anche un inquinamento ambientale senza precedenti che rischia di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita delle generazioni future.

Allo scopo di sollecitare spunti di riflessione su tematiche legate alla sostenibilità ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, il 23 Marzo giornata mondiale della meteorologia, dalle 10 alle 12 si terrà un Webinar per le scuole superiori “Sostenibilità ambientale ed Agenda 2030” organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme in collaborazione con l’editore Ferriani della Delfino editore di Milano.

L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme. Dopo i saluti della Dirigente scolastica Goffredo interverranno illustri personalità come l’onorevole Cesare Damiano già ministro del lavoro, attualmente nel consiglio d’amministrazione Inail e Presidente dell’Associazione Lavoro &Welfare e l’onorevole Giuseppe D’Ippolito avvocato attualmente segretario della VIII Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, a seguire interverranno gli autori del testo “Verso la Society 5.0” (Gennaio 2021) edito dalla prestigiosa casa editrice Delfino editoriale, da cui prende spunto il webinar, Dora Anna Rocca: docente, saggista e giornalista e Paolo Marraffa laureato in marketing e comunicazione all’Università Lumsa di Roma e con all’attivo un master in Sviluppo industriale e di contesto all’Unical.

Il webinar che si terrà su Zoom vedrà protagonisti studenti di alcuni Istituti superiori della città che saranno coinvolti in maniera interattiva dai formatori Domenico De Caro tecnico del Formez e Michela Mayer, esperta ricercatrice e formatrice, da più di 30 anni attiva nell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, attualmente responsabile per l’Eas presso la Iass: Italian Association for Sustainability Science e Associato di ricerca presso l’Istituto per le Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (Irpps) del Cnr che tra l’altro ha curato la conclusione del testo Verso la Society 5.0 che ha visto anche il prezioso contributo della docente di sostenibilità alla Lumsa di Roma Agime Gerbeti e del docente Giovanni Tridente della Pontificia Università della Santa Croce.

La Dirigente del liceo scientifico Galileo Galilei Teresa Goffredo, ha accolto fin da subito l’iniziativa tesa ad offrire agli studenti delle classi terminali di alcune scuole superiori della Provincia di Catanzaro spunti di riflessione su tematiche legate alla sostenibilità ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Si auspica altresì l’intervento del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri per la difesa tenace della legalità senza la quale nessun discorso sulla sostenibilità sarebbe produttivo. Nella seconda parte del webinar saranno coinvolti attivamente gli studenti in iniziative di educazione civica.

Dopo i lavori già realizzati nel periodo di lockdown “Ricicliamo la plastica e Plastic@ndo realizzati dalla IV Bosa e VC e Lavori sul riciclo del sughero realizzati dalla IV E del liceo scientifico Galileo Galilei, i facilitatori Domenico De Caro e Michela Mayer, daranno la possibilità agli studenti presenti dei vari Istituti della città (Liceo classico F. Fiorentino, Istituto Tecnico V. De Fazio, Polo Tecnologico C. Rambaldi), di interagire organizzando attività di educazione civica.

A moderare l’evento sarà l’editore Andrea Ferriani da Milano. Il team digitale coordinato dal docente Giacinto Orlando del Liceo Scientifico Galilei si occuperà di realizzare un collegamento youtube in streaming per gli studenti non inseriti su piattaforma Zoom dato il limite consentito dalla stessa ma che potranno partecipare comunque all’iniziativa di grande rilevanza scientifica.