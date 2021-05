Wedding, Orsomarso: «Ora ripartenza controllata»

L’assessore ha incontrato il delegato dell’associazione che rappresenta le imprese del settore matrimoni. «Serve protocollo nazionale»

«Quello del wedding è un settore molto importante per l’economia calabrese, con una filiera che coinvolge numerose professionalità. Anche per questo, come Regione, abbiamo messo in campo nei mesi scorsi delle misure di sostegno, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo nazionale, destinate anche alle imprese e ai professionisti del settore. Condividiamo ora la necessità di ripartire in sicurezza, con protocolli che devono essere definiti sul piano nazionale, ascoltando i suggerimenti di chi opera sul campo. Soprattutto, vogliamo sviluppare, con il coinvolgimento degli operatori del settore, tutte le opportunità per migliorare i servizi e rendere la Calabria una location sempre più attrattiva».

È quanto afferma l’assessore regionale al Turismo e alle Attività economiche, Fausto Orsomarso, che oggi ha incontrato – nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, Emanuele Spagnolo, delegato per la Calabria di Federmep, l’associazione che rappresenta imprese e professionisti del settore matrimoni ed eventi. Nel corso della riunione, si è discusso della necessità di individuare in una ripartenza controllata la via da seguire per far ripartire un settore messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria – e scongiurare così l’organizzazione di feste abusive, in totale assenza di regole di sicurezza – ma anche della possibilità di effettuare le vaccinazioni per gli operatori, nel rispetto delle indicazioni del piano vaccinale definito dal Governo.

«È necessario puntare sul destination wedding anche in termini di crescita turistica. Il nostro obiettivo – continua Orsomarso – è quello di rendere la Calabria una location perfetta per i matrimoni, partendo già nel 2021 e guardando, con la necessaria programmazione, alla prossima stagione, facendo rete e potenziando i servizi intorno a quell’immenso patrimonio di paesaggi, borghi, storia, professionalità, su cui la Calabria può contare».

«SETTORE DEVE MATURARE»

«Ringraziamo l’assessore Orsomarso per averci accolti e ascoltati. È stato – dice Spagnolo – un incontro importante, durante il quale sono state anche consegnate ufficialmente le linee guida e le proposte dell’associazione. C’è stata convergenza di opinioni e prospettive su un settore, quello della filiera delle cerimonie e degli eventi privati, che in Calabria ha bisogno di crescere e maturare. Se, da una parte, è indispensabile una visione politica capace di promuovere il territorio e di aiutare le aziende – e, in questo, l’assessore Orsomarso ha mostrato competenza –, è più che mai chiara l’importanza di una nuova organizzazione delle professionalità. Il settore deve prendere coscienza di sé, della necessità di coesione, di fare rete. Solo riducendo la frammentazione regionale della filiera è possibile perseguire un interesse condiviso e ottenere la considerazione che meritiamo. Federmep chiama all’appello, anche in Calabria, tutti i professionisti del settore e li invita a una partecipazione sempre più attiva, in questo delicato momento storico».