Weekend 28-29 novembre, Calabria sotto la pioggia

Nel fine settimana il nostro Paese verrà raggiunto da un vortice ciclonico che scatenerà un’ondata di piogge e nubifragi

Successivamente, a partire da lunedì della prossima settimana, comincerà ad affluire aria via via più fredda che oltre a provocare una diminuzione delle temperature, favorirà con l’ingresso di una nuova perturbazione, la caduta della neve fino a quote collinari.

Da sabato intensi venti di Scirocco soffieranno sul Mar Tirreno, sullo Ionio e sul medio e basso Adriatico. Una forte perturbazione impatterà sulla Sardegna scatenando un’ondata di maltempo con nubifragi diffusi su tutti i settori orientali e meridionali. Le precipitazioni abbondanti poi si porteranno dalla serata verso Sicilia e Calabria ionica. Qualche pioggia bagnerà inoltre la Liguria e il Piemonte (qui con neve a 1500 metri).

Domenica il maltempo si sposterà dalla Sicilia verso la Calabria, la Basilicata, la Puglia e poi su tutto il versante adriatico centrale e fin sull’Emilia Romagna. Nel frattempo cominceranno ad affluire venti più freddi di Bora al Nordest e di Grecale al Nordovest.

Da lunedì i venti freddi dilagheranno su tutta l’Italia facendo abbassare le temperature di 5-7°C.