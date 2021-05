World Taekwondo Masters Union nomina Italy Officer il Maestro Fortunato Novelliere

La World Taekwondo Masters Union è un’ organizzazione internazionale con sede principale negli Stati Uniti d’America il cui fondatore è il Grande Maestro Ki Hong Kim



Essa riunisce la maggior parte dei maestri di tutto il mondo per promuovere la coerenza dell’insegnamento del taekwondo, garantirne la pratica internazionale attraverso programmi, seminari e corsi di formazione.

Fortunato Novelliere oggi è Presidente e Direttore Tecnico dell’ASD Taekwondo Scuola Sportiva in Lamezia Terme, egli muove i primi passi nel mondo del taekwondo nella storica scuola del Grande Maestro Anthony Caruso di origini lametine ma che si è formato negli Stati Uniti (negli anni 70/80).

Fortunato Novelliere acquisita la qualifica di tecnico inizia a seguire corsi di aggiornamento presso il Centro di Preparazione Olimpica in Roma e poi a Formia, la voglia di conoscere sempre di più lo ha spinto a visitare e ad approfondire all’estero le tecniche e le metodologie di allenamento di questa favolosa disciplina coreana.

Determinante per l’assegnazione dell’incarico è stato anche il curriculum infatti il maestro Novelliere ha una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, un Master Business Administration, un Master per l’insegnamento delle discipline di diritto ed economia negli istituti secondari di secondo grado.