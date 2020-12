XF2020: è la sera della finale, sosteniamo tutti NAIP

Votiamo tutti per il lametino in gara questa sera

I quattro finalisti di X Factor 2020 sono pronti a darsi battaglia per l’ultimo round, in onda questa sera, 10 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8 e Now Tv.

La serata avrà come superospiti i Negramaro, oltre a Madame. Se dalla fine di ottobre a contendersi il palco della finalissima del talent di casa Sky ci hanno provato in dodici, a sfidarsi stasera saranno N.A.I.P., Little Pieces Of Marmelade, Casadilego e Blind, che hanno avuto la meglio sugli altri concorrenti durante una lunga serie di confronti a suon di note e spettacolo formato tv.

A presentare l’ultimo round della versione 2020 di X Factor ci sarà sempre Alessandro Cattelan, mentre a sfidarsi ancora una volta dietro al bancone dei giudici ci saranno Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika e Emma, ciascuno con un concorrente in gara.

“Il nostro obiettivo è quello di suonare bene fino alla fine – ha detto Manuel Agnelli – e dimostrare che anche la diversità musicale può avere un suo spazio in televisione”. Quest’anno, per la prima volta, la manche dei duetti vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno ‘La Fine’, cover di Tiziano Ferro/Nesli, Casadilego e Hell Raton canteranno ‘Stan’, cover di Eminem e Dido, mentre i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di ‘Veleno’ degli Afterhours e N.A.I.P. e Mika proporranno ‘Lollipop’, celebre successo del giudice anglo-libanese.

Per la manche dedicata ai Best Of, invece, Blind porterà tre dei suoi brani originali, Casadilego canterà ‘Kitchen Sink’ dei Twenty One Pilots, ‘Xanny’ di Billie Eilish e ‘A case of you’ di Joni Mitchell. I Little Pieces of Marmelade, in pieno stile rock’n’roll, proporranno ‘I Am the Walrus’ dei Beatles, ‘Bullet With Butterfly Wings’ degli Smashing Pumpkins e ‘Gimme All Your Love’ degli Alabama Shakes.

N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, ‘Attenti al Loop’ e ‘Partecipo’, e con ‘Amandoti’ dei CCCP.

Per la manche finale, i due artisti rimasti in gara proporranno poi il loro cavallo di battaglia e brano originale.

COME VOTARE

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente GRATUITO:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile , loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter : inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia“

: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia“ App XF 2020 : scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter. Smartwatch : per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter;

: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter; Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana.