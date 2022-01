L’attrice porta in scena “Ce la farò anche…stravolta”

Un One Woman Show coinvolgente ed esilarante per conoscere la storia di un’attrice e imitatrice fra le più amate dal grande pubblico.

Emanuela Aureli presenta a Castrovillari “Ce la farò anche…stravolta”, il prossimo appuntamento della XX Stagione Teatrale Comunale diretta da Benedetto Castriota, in scena al Teatro Sybaris sabato 29 gennaio alle ore 21:00.

“Ce la farò anche…stravolta”, scritto a quattro mani da Francesca Nunzi ed Emanuela Aureli, è un racconto dirompente e autoironico, in cui la protagonista ripercorre le tappe più importanti della sua vita privata e della sua carriera fra battute, gag, aneddoti, storie paradossali e le sue celebri imitazioni.

Ad accompagnarla sul palco ci sarà l’eclettico chitarrista Giandomenico Anellino, per uno spettacolo travolgente fra musica e teatro in cui si potranno apprezzare anche le doti canore della famosa imitatrice.

«Nonostante il periodo difficile, il nostro cartellone continua con uno dei volti più acclamati del piccolo schermo – ha commentato il direttore artistico Castriota –. Emanuela Aureli si esibirà in un monologo comico in cui svelerà alcuni simpatici retroscena della sua vita. Un evento da non perdere per scoprire come Aureli abbia sviluppato il grande orecchio che le ha permesso di costruire una brillante carriera».

Un’occasione unica per ammirare dal vivo Emanuela Aureli e i suoi numerosi personaggi che l’hanno resa celebre e protagonista di svariati programmi televisivi come “Domenica in”, “Buona Domenica”, “Tale e Quale Show”, “Il cantante mascherato” e molti altri ancora.

Biglietti disponibili su www.ticketwebonline.com

Prevendita presso Dany Music via Mazzini – Castrovillari tel. 0981-27084.