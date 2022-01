XX stagione teatrale comunale di Castrovillari: rimandati spettacoli

Rimandati gli spettacoli di Foschi e Falaguasta

Appuntamento l’11 febbraio con “Neanche il tempo di piacersi” e il 5 marzo con “Faccia un’altra faccia”

Castrovillari – A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, sono stati rinviati gli appuntamenti con gli spettacoli di Marco Falaguasta e Tiziana Foschi in programma al Teatro Sybaris il 29 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022 per la XX Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari diretta dalla Sinfony e Sinfony.

«La situazione epidemiologica in Calabria è preoccupante e noi vogliamo salvaguardare i nostri spettatori – ha spiegato il direttore artistico Benedetto Castriota –. Continuiamo ad essere certi che il teatro sia un luogo sicuro, ma è un momento di grande timore e per noi è fondamentale che il nostro pubblico si senta tranquillo e si goda a pieno gli spettacoli. La stagione però non si ferma, abbiamo già riprogrammato gli spettacoli rinviati che presto vedremo in scena».

Appuntamento l’11 febbraio alle 21:00 con “Neanche il tempo di piacersi” di e con Marco Falaguasta, una satira divertente ed impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali gli “adulti” si sentono sempre più spesso incompresi e tagliati fuori.

Rimandato invece al 5 marzo “Faccia un’altra faccia” di e con Tiziana Foschi e Antonio Pisu. Nello spettacolo, Foschi parte dalle persone, dalle tipologie umane e dalle “facce” che ha incontrato durante i molti anni di carriera per costruire un racconto ironico, ma capace al tempo stesso di stimolare pensieri e suscitare ricordi.